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    Быстрая доставка своими авто

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    Опыт работы 15 лет
    Наши преимущества

    Прямые поставки с заводов

    Прямые поставки с заводов

    Быстрая доставка своими авто

    Быстрая доставка своими авто

    Выгодная накопительная система скидок

    Выгодная накопительная система скидок

    Успешный опыт работы более 15 лет

    Успешный опыт работы более 15 лет

    Весь товар на складе сертифицирован

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    Новинка
    Акция
    Керамзитобетонный блок 510*120*240. Плотность 1100. Новолукомль. Возможно 5% боя.
    Керамзитобетонный блок 510*120*240. Плотность 1100. Новолукомль. Возможно 5% боя.
    4,11 руб./шт.
    3,48 руб./шт.
    В наличии
    Купить
    Топ продаж
    Акция
    Блок газосиликатный ЗАБУДОВА 625*100*250. РБ. Возможно 10% боя.
    Блок газосиликатный ЗАБУДОВА 625*100*250. РБ. Возможно 10% боя.
    4.2
    11 отзывов
    3,22 руб./шт.
    2,96 руб./шт.
    В наличии
    Купить
    Топ продаж
    Акция
    Кирпич пустотелый утолщенный М150. 250х120х88мм. РБ. Возможно 5% боя.
    Кирпич пустотелый утолщенный М150. 250х120х88мм. РБ. Возможно 5% боя.
    4.9
    8 отзывов
    1,11 руб./шт.
    0,63 руб./шт.
    В наличии
    Купить
    Топ продаж
    Акция
    Холодный асфальт. Мешок 20 кг. РБ.
    Холодный асфальт. Мешок 20 кг. РБ.
    14,69 руб./шт.
    12,99 руб./шт.
    В наличии
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    Топ продаж
    Акция
    Стеклосетка фасадная ССАП-160 Новополоцк. 50 м.кв. РБ.
    Стеклосетка фасадная ССАП-160 Новополоцк. 50 м.кв. РБ.
    79,11 руб./рул.
    74,96 руб./рул.
    В наличии
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    Топ продаж
    Акция
    Стеклосетка фасадная ССШ-160 Полоцк. 50 м.кв. РБ.
    Стеклосетка фасадная ССШ-160 Полоцк. 50 м.кв. РБ.
    4.7
    7 отзывов
    94,98 руб./рул.
    87,58 руб./рул.
    В наличии
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    Топ продаж
    Акция
    Гипсокартон KNAUF влагостойкий 12,5х1200х2500 мм. РБ.
    Гипсокартон KNAUF влагостойкий 12,5х1200х2500 мм. РБ.
    4.8
    9 отзывов
    21,46 руб./шт.
    17,95 руб./шт.
    В наличии
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    Топ продаж
    Акция
    Плита OSB-3 влагостойкая Kronospan 2500х1250 мм. Толщина 9 мм. РБ.
    Плита OSB-3 влагостойкая Kronospan 2500х1250 мм. Толщина 9 мм. РБ.
    4.7
    10 отзывов
    29,23 руб./шт.
    26,90 руб./шт.
    В наличии
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    Топ продаж
    Акция
    Плита OSB-3 влагостойкая Kronospan 2500х1250 мм. Толщина 12 мм. РБ.
    Плита OSB-3 влагостойкая Kronospan 2500х1250 мм. Толщина 12 мм. РБ.
    4.5
    6 отзывов
    36,30 руб./шт.
    33,97 руб./шт.
    В наличии
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    Топ продаж
    Акция
    Пеноплэкс (РФ). Толщина 5 см. Цена за лист 1,185х0,585м.
    Пеноплэкс (РФ). Толщина 5 см. Цена за лист 1,185х0,585м.
    4.7
    15 отзывов
    10,95 руб./шт.
    9,88 руб./шт.
    В наличии
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    Топ продаж
    Акция
    Люкс. РБ. Стяжка цементная. 25 кг.
    Люкс. РБ. Стяжка цементная. 25 кг.
    4.2
    14 отзывов
    8,40 руб./шт.
    7,25 руб./шт.
    В наличии
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    Топ продаж
    Акция
    Цемент М500 Д0 ЦЕМ I 42,5 Н 25 кг. Мальцовский портландцемент. РФ.
    Цемент М500 Д0 ЦЕМ I 42,5 Н 25 кг. Мальцовский портландцемент. РФ.
    10,62 руб./шт.
    9,29 руб./шт.
    В наличии
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    Все акции и распродажи
    Топ продаж
    Тротуарная плитка Кирпичик. Серая. Размер 200х100х60 мм. РБ. До 5% боя.
    Тротуарная плитка Кирпичик. Серая. Размер 200х100х60 мм. РБ. До 5% боя.
    4.7
    3 отзыва
    0,63 руб./шт.
    В наличии
    Купить
    Топ продаж
    Акция
    Кирпич пустотелый утолщенный М150. 250х120х88мм. РБ. Возможно 5% боя.
    Кирпич пустотелый утолщенный М150. 250х120х88мм. РБ. Возможно 5% боя.
    4.9
    8 отзывов
    1,11 руб./шт.
    0,63 руб./шт.
    В наличии
    Купить
    Топ продаж
    Кирпич полнотелый М200. 250х120х65мм. РБ. Возможно 5% боя.
    Кирпич полнотелый М200. 250х120х65мм. РБ. Возможно 5% боя.
    4.6
    9 отзывов
    0,78 руб./шт.
    В наличии
    Купить
    Топ продаж
    Акция
    Керамзитобетонный блок 400*100*240. Плотность 1100. Новолукомль. Возможно 5% боя.
    Керамзитобетонный блок 400*100*240. Плотность 1100. Новолукомль. Возможно 5% боя.
    4.9
    11 отзывов
    3,33 руб./шт.
    2,37 руб./шт.
    В наличии
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    Топ продаж
    Акция
    Блок газосиликатный ЗАБУДОВА 625*100*250. РБ. Возможно 10% боя.
    Блок газосиликатный ЗАБУДОВА 625*100*250. РБ. Возможно 10% боя.
    4.2
    11 отзывов
    3,22 руб./шт.
    2,96 руб./шт.
    В наличии
    Купить
    Топ продаж
    Акция
    Цемент М500 Д0 ЦЕМ I 42,5 Н 25 кг. Мальцовский портландцемент. РФ.
    Цемент М500 Д0 ЦЕМ I 42,5 Н 25 кг. Мальцовский портландцемент. РФ.
    10,62 руб./шт.
    9,29 руб./шт.
    В наличии
    Купить
    Топ продаж
    Гипсокартон малоформатный KNAUF влагостойкий 12,5х600х1500 мм. РБ.
    Гипсокартон малоформатный KNAUF влагостойкий 12,5х600х1500 мм. РБ.
    4.7
    16 отзывов
    7,66 руб./шт.
    7,55 руб./шт.
    В наличии
    Купить
    Топ продаж
    Профиль Knauf для гипсокартона UD 27x28. Длина 3м. Толщина 0,6 мм. РФ.
    Профиль Knauf для гипсокартона UD 27x28. Длина 3м. Толщина 0,6 мм. РФ.
    4.8
    11 отзывов
    7,59 руб./шт.
    В наличии
    Купить
    Топ продаж
    Подвес прямой. Стандарт. РБ.
    Подвес прямой. Стандарт. РБ.
    4.5
    6 отзывов
    0,67 руб./шт.
    В наличии
    Купить
    Топ продаж
    Акция
    Пеноплэкс (РФ). Толщина 5 см. Цена за лист 1,185х0,585м.
    Пеноплэкс (РФ). Толщина 5 см. Цена за лист 1,185х0,585м.
    4.7
    15 отзывов
    10,95 руб./шт.
    9,88 руб./шт.
    В наличии
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    Топ продаж
    Профнастил оцинкованный С-8 0,35 мм. Длина 1,5 м. Цвет RAL8017 (корич). РБ.
    Профнастил оцинкованный С-8 0,35 мм. Длина 1,5 м. Цвет RAL8017 (корич). РБ.
    34,89 руб./шт.
    В наличии
    Купить
    Топ продаж
    Шифер волнистый хризотилцементный. Размер 1750х1130х5,2 мм. Цена за лист. РБ.
    Шифер волнистый хризотилцементный. Размер 1750х1130х5,2 мм. Цена за лист. РБ.
    4.7
    7 отзывов
    18,94 руб./шт.
    В наличии
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    Все лидеры продаж

    Строительный магазин Постройка.бел

    Процесс покупки стройматериалов перестал быть обременительным. Вам больше не нужно ездить по городу в поисках стройматериалов, низких цен, думать о доставке и разгрузке. Практически все, что нужно для ремонта и отделочных работ есть на страницах нашего интернет-магазина стройматериалов и доступно для заказа онлайн. Доставку и разгрузку также можно оформить в корзине.

    Вот уже более 15 лет мы работаем в сфере торговли стройматериалами от известных мировых и отечественных производителей. За это время налажены прямые поставки с заводов, построены 4 оптовых склада и сформирован собственный автопарк грузовых автомобилей.

    Мы следим за тем, чтобы цены на сайте были всегда актуальны и работала система скидок. Также введены скидочные карты – серебряные и золотые. При заказе оптом возможна бесплатная доставка.

    В нашем магазине Вы можете выбрать и купить строительные материалы недорого с доставкой. Мы работаем без выходных и без обеда – можно приехать к нам на склад и купить все прямо на месте. 

    Наши магазины строительных материалов находятся по адресам:

    • г. Минск, ул. Уручская 12А/3;
    • г. Минск, ул. Казинца 11/3;
    • г. Минск, ул. Промышленная 2В;
    • Минский р-н, Цнянка;

    Купить качественный товар с гарантией в интернете – это реально. Обращайтесь мы постараемся помочь!

    7759
    (29) 611-59-59
    (33) 611-59-59
    ул. Промышленная, 2В
    (29) 628-59-59
    (33) 628-59-59
    Цнянка
    (29) 658-59-59
    (33) 658-59-59
    ул. Казинца, 11/3
    (29) 659-59-59
    (33) 659-59-59
    ул. Уручская, 12А/3
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    ООО «Строительный Берег», УНП: 192701933. Юридический адрес: г. Минск, ул. Уручская, 21-427. Регистрационный номер в Торговом реестре РБ: 355247 от 13.10.2016 г.
    Контакты лиц, уполномоченных рассматривать обращения покупателей по вопросам нарушения прав, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей:
    1. Отдел торговли и услуг администрации Первомайского района г. Минска: +375 17 215-14-65 (нач. отдела),
    +375 17 215-26-26, +375 17 215-17-40 (специалисты).
    2. Должностное лицо ООО "Строительный Берег": +375 17 360-01-18 (бухгалтер), mail@postroyka.by.
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